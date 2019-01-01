فيسيل كوبي يطلب ضم ثنائي السد القطري

ثنائي المنتخب القطري قد يلعبان بجانب إنيستا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قنوات الكأس القطرية وصول عرض من فيسيل كوبي لضم ثنائي السد طارق سلمان وأكرم عفيف.

ولم يكشف الحساب الرسمي لقنوات الكأس على تويتر أي تفاصيل حول صيغة العرض أو قيمته المالية، لكن مؤكدًا أن النادي الياباني راقب اللاعبين عن كثب خلال بطولتي كأس أمم آسيا وكوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل.

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وأضاف أن رئيس النادي وهو المالك للعلامة التجارية الراعبة لقميص برشلونة يرغب في إعارة اللاعبين للنادي الإسباني حال تقديمهما لمستوً مميز في اليابان.

كان عفيف نجم منتخب قطر قد خاض تجربة احترافية في أوروبا، لعب خلالها لفرق يوبين البلجيكي وسبورتينج خيخون وفياريال الإسبانيان، وقد عاد للسد خلال يناير الماضي بالإعارة حتى نهاية الموم من الغوصات الصفراء المرتبط معهم بعقد يمتد حتى الصيف القادم.

وانضم طارق سلمان للسد الصيف الماضي قادمًا بالإعارة من جوبيتر ليونيس الإسباني، ويُجيد المدافع صاحب الأصول المصرية اللعب في وسط الملعب كذلك وقد ظهر بمستوً ممتاز مع العنابي في بطولتي أمم آسيا وكوبا أمريكا.