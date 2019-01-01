رئيس سموحة: لهذا السبب، أبو جبل لن ينضم للزمالك

الزمالك يبحث في السوق عن حارس مرمى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبحث الزمالك عن حارس مرمى في سوق الانتقالات هذا الصيف لتعويض إصابة لاعبه محمود عبد الرحيم جنش والتي ستبعده عن نصف الموسم القادم تقريبًا.

وكان جنش قد تعرض لقطع في وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا ومن المتوقع عودته للعب بعد 6 أشهر أو ما يزيد.

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وارتبط الفريق الأبيض بحارس مرمى الإسماعيلي محمد عواد وهو خياره الأول لتعويض جنش، لكن المطالب المالية للنادي الساحلي والمقدرة بـ4 ملايين دولار تُمثل عائقًا حقيقيًا أمام إتمام الصفقة.

ولذا طُرح اسم محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة الذي سبق أن ارتدى قميص الزمالك قبل رحيله للنادي السكندري عام 2016، وقد تحدثت عدة تقارير عن تحرك الزمالك بالفعل لاستعادته.

فرج عامر رئيس سموحة أحبط تلك المحاولات بقوله على تويتر صباح اليوم الأربعاء "أبو جبل لن يرحل عن سموحة، الزمالك غير جاد في التفاوضل".

يُذكر أن الزمالك يستعد لاستئناف بطولة الدوري المصري بمواجهة الجونة في الـ21 من يوليو القادم.