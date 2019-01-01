رسميًا | الاتحاد يُعلن ضم هارون كمارا

النادي استخدم فيديو رائع للإعلان عن الصفقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال اتحاد جدة كلمة النهاية في صراع التعاقد مع هارون كمارا مهاجم القادسية، بعدما أعلن رسميًا ضم اللاعب وتوقيعه على عقد يمتد لـ5 سنوات قادمة.

وشهدت الأيام الأخيرة تنافسًا شرسًا بين الاتحاد والهلال على ضم المهاجم صاحب الـ21 عامًا بعد انسحاب النصر من الصفقة عقب تعاقده مع عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون.

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وفيما كان اللاعب قريبًا من ارتداء قميص الزعيم الأزرق، تدخل مسؤولو الاتحاد في اللحظات الأخيرة وزادوا من عرضهم المالي مما أدى لانسحاب الهلال من الصفقة.

وأفادت المصادر الإعلامية أن الاتحاد ضم اللاعب مقابل 22 مليون ريال سعودي للقادسية و3 ملايين ريال للاعب كمقدم عقد بجانب حصوله على 150 ألف ريال راتبًا شهريًا.

وأعلن العميد عن الصفقة عبر فيديو رائع ظهر به كمارا وهو يتغزل بالنادي ويصفه بالفريق الذي يطمح الجميع للعب له لِم يتمتع به من شخصية البطل وجماهير كبيرة تدعمه بقوة.

ومن المتوقع أن يطير كمارا إلى إنجلترا خلال الساعات القادمة للحاق بمعسكر الاتحاد الإعدادي للموسم القادم.