الأهلي بصدد الإعلان عن 4 صفقات جديدة

النادي المصري أعلن عن ضم ديانج وتمديد إعارة رمضان صبحي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الأهلي ضم أليو ديانج لاعب مولودية وهران الجزائري وتمديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي لموسم إضافي.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن النادي بصدد الإعلان عن 4 صفقات جديدة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

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أولى تلك الصفقات تتعلق بمدافع الإسماعيلي محمود متولي، إذ نجح النادي في التوصل لاتفاق على ضمه مقابل 25 مليون جنيه بجانب خدمات الثنائي أحمد الشيخ وباسم علي.

ونجح النادي الأحمر كذلك في التوصل لاتفاق مع سموحة على ضم مهاجمه حسام حسن مقابل 20 مليون جنيه بجانب إعارة إسلام محارب للموسم القادم وانتقال أحمد حمودي نهائيًا للفريق السكندري.

ورغم التضارب الشديد في الأخبار حول نجاح الأهلي في التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولين العرب، إلا أن المسؤولين في النادي الأحمر يعتريهم تفاؤل كبير حول إمكانية نجاح الصفقة في النهاية.

واللاعب الرابع الذي يقترب الأهلي من إعلان ضمه هو جاستين تشونجا مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي صاحب الـ22 عامًا، وذلك بعدما نال إعجاب لجنة التخطيط بالنادي عقب ترشيحه من أحد الوكلاء، وستتكلف الصفقة ما يقرب من مليون دولار.