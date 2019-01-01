كم دفع أهلي جدة لضم خبراني من القادسية؟

المدافع وقع عقدًا لأربعة مواسم مع الراقي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن صفقة انضمام محمد خبراني مدافع القادسية لأهلي جدة كلفت النادي ما يقرب من 15 مليون ريال سعودي.

وكان الأهلي قد أعلن انضمام المدافع صاحب الـ25 عامًا لصفوفه قبل عدة أيام، وانضم اللاعب بالفعل لتدريبات الفريق يوم أمس الأربعاء، والتي يقودها المدرب برانكو إيفانكوفيتش.

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وفيما أعلن الأهلي توقيع اللاعب على عقد يمتد لـ4 مواسم قادمة، أفادت الصحيفة أن القادسية حصل على 8 ملايين ريال سعودي تُدفع على قسطين.

وأوضحت أن القسم الأول سُدد بالفعل وتبلغ قيمته 6 ملايين ريال، فيما سيُدفع الثاني وهو بقيمة 2 مليون ريال بعد شهرين.

وسيحصل اللاعب على 150 ألف ريال شهريًا خلال عقده الممتد لأربع سنوات، أي بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين و200 ألف ريال سعودي، هذا بخلاف مقدم العقد الذي لم يتم الكشف عنه.

يُذكر أن الأهلي أكد أن الصفقة تمت بدعم من منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي.