ميرتينز يلمح برغبته في الرحيل عن نابولي

درايس ميرتينز يتحدث عن احتمالية رحيله عن نابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم نادي نابولي الدولي البلجيكي درايس ميرتينز إنه من الممكن أن يرحل عن نابولي في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه فكر بالفعل في هذا الأمر.

وسيلعب نابولي أمام جينك البلجيكي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويأمل في مواصلة المشوار بنجاح بعد البداية المثالية بالفوز على ليفربول.

ولكن قبل المباراة بساعات، تحدث النجم البلجيكي درايس ميرتينز عن احتمالية رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيفية التي تليها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأضاف: "حقيقة لا أعرف شيئًا عن مستقبلي، أتحدث الآن وأنا لا أعلم أين سأكون في الموسم المقبل، خيار الرحيل محتمل وخيار البقاء كذلك، لا يمكنني الجزم بأحدهما الآن"

وتابع: "كل ما أفكر فيه في الوقت الحالي هو كيفية تقديم موسمًا مثاليًا مع نابولي وتحقيق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا خلال العام الحالي، هذا ما نفكر فيه جميعًا داخل الفريق"

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يذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة جمعها من 6 مباريات، كما فاز في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا على حامل اللقب ليفربول بثنائية.