ميرتينز: ما يحدث لا يليق بنابولي يجب أن يتوقف

بالرغم من الفوز لاعب نابولي غاضب من مباراة بريشيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد دريس ميرتينز، لاعب نابولي الإيطالي أنه يشعر بخيبة أمل بالرغم من فوز فريقه على بريشيا.

وقاد اللاعب البلجيكي فريقه، إلى فوز بشق الأنفس على حساب بريشيا بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال ميرتينز في تصريحات عقبت اللقاء: "لا يمكننا استقبال هدف بهذه الطريقة، ونصعب المباراة على أنفسنا، لا يمكننا الاستمرار في القيام بهذا الأمر حتى لو تمكنا من الفوز".

وتابع: "علينا أن ندفع نابولي إلى الأمام وليس للخلف، نحتاج أن نلعب في نصف ملعب الخصم، علينا أن نتحسن في الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لدينا لاعبين أقوياء وسنقوم بأشياء رائعة في المستقبل".

جدير بالذكر أن ميرتينز وصل اليوم إلى هدفه رقم 114 مع نابولي، وبفارق هدف عن دييجو أرماندو مارادونا الأسطورة الأرجنتينية.