"علينا حمايته" .. بيانيتش يكشف عن وضعية يامال الخاصة في برشلونة منذ فترته هناك!

نجم برشلونة السابق يعبر عن إعجابه الشديد بموهبة يامال

أشاد النجم البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط سيسكا موسكو الروسي الحالي، بالنجم الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، حيث اختاره كأفضل لاعب موجود حاليًا من وجهة نظره.

وسبق لبيانيتش ولعب في صفوف برشلونة موسم 2020-2021، لتتم إعارته إلى بشكتاش التركي، ثم لعب في صفوف الشارقة الإماراتي، قبل انتقاله إلى الفريق الروسي.

وقال ميراليم خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بتواجده في حفل جلوب سوكر بالإمارات: "لامين يامال هو اللاعب الوحيد الذي يثير إعجابي في كرة القدم حاليًا".

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وأضاف: "عندما كنت في برشلونة، كانوا يتحدثون بالفعل عنه، وقالوا لي أنه سيكون نجم المستقبل، وكانوا على حق، لديه موهبة استثنائية ويجب علينا حمايته".

واختتم بيانيتش الذي ارتدى قميصي روما ويوفنتوس تصريحاته قائلًا: "اشتقت للعب في إيطاليا، بعد أن قضيت 9 سنوات هناك لا يمكنني نسيانها".