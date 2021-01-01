ميدو يوضح .. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

جدل حول مصير صلاح مع ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري

تحدث أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لبيراميدز ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مصير محمد صلاح مع ليفربول وهل سيرحل نجم الريدز خلال الفترة المقبلة؟

سقط ليفربول مجددًا، أمام تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز السابع في ترتيب البطولة الذي يحمل لقبها.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "من الصعب في الوقت الحالي أن يتعاقد أي فريق كبير مع صلاح بسبب الأزمة المالية، لولا هذه الأزمة كنت سأقول أن ريال مدريد وبرشلونة سيلاحق صلاح من أجل التعاقد معه".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "ريال مدريد مازال يحاول تمديد عقد راموس بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، بالإضافة إلى طلب إدارة برشلونة تخفيض عقود لاعبيها".

وتابع ميدو في تصريحاته: "رأيي، أن يستمر صلاح في صفوف ليفربول ولا يرحل، وعلى عكس ما يقال أن وكيله هو من يتحكم في قراره، صلاح هو من يتحكم في قراراته بشكل كامل".

صلاح أفضل محترف في تاريخ الكرة المصرية لما قدمه مع ليفربول الإنجليزي، حيث حقق الكثير من الإنجازات أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.