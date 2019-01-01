ميدو يقود الوحدة لجوائز الأفضل في الدوري السعودي

شهدت هذه الجولة سيطرة نادي الوحدة على جميع جوائز الجولة من حيث المدرب واللاعب والجمهور الأفضل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن جوائز الأفضل في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت هذه الجولة سيطرة نادي الوحدة على جميع جوائز الجولة من حيث المدرب واللاعب والجمهور الأفضل.

ووقع الاختيار على المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني المؤقت لنادي الوحدة، وكذلك اللاعب روميلي أوتيرو والذي حصد في وقت سابق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي، وأخيراً جماهير نفس الفريق هو الأفضل بالجولة. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وتمكن ميدو من قيادة فريقه للتغلب على فريق الأهلي في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف.

فريق @alwehdaclub1 هو بطل الجولة الـ15 في الدوري السعودي بلا منازع 👏

أفضل مدرب هو @midoahm pic.twitter.com/YxxcJpv8mJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 1, 2019

كما تمكنت جماهير فريق الوحدة من حصد جائزة الجمهور المثالي في الجولة الخامسة عشرة للمرة الثانية في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حصلت عليها في منافسات الجولة السادسة.

🏅| مبرووووك الوحداويون @alwehdaclub1 نجوم جوائز أفضلية الجولة 15 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..👏

1️⃣ أفضل مدرب: أحمد حسام (ميدو)

2️⃣ أفضل لاعب: روميلي أوتيرو

3️⃣ الجمهور المثالي: جمهور فريق الوحدة .. https://t.co/6CvszJQ0xf pic.twitter.com/WPYRHlwDrb — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 1, 2019

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودية، تمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكلًا منهما بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.