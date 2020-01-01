ميدو يعلق على رحيل فتحي وإكرامي وعاشور من الأهلي

فتحي يرحل رسميًا بنهاية الموسم الجاري

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن رحيل أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد قرر عدم التجديد لكلًا من شريف إكرامي وحسام عاشور، بالإضافة إلى قرار أحمد فتحي بالرحيل في نهاية الموسم.

وثارت الجماهير على قرار فتحي بالرحيل بسبب ضعف المقابل المادي الخاص بعرض الأهلي لتجديد عقده الذي ينتهي الموسم الماضي.

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وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعه واحده".

وأضاف المدير الفني السابق للزمالك: "ربما يستطيع الأهلي تعويضهم فنيًا ولكن لن يستطيع تعويضهم أبدًا داخل أوضة اللبس".

الأهلي اخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعه واحده.. ربما يستطيع الأهلي تعويضهم فنيا ولكن لن يستطيع تعويضهم أبدًا داخل #اوضة_اللبس — Mido (@midoahm) April 1, 2020

ويسعى الأهلي لاستقطاب لاعب يشغل مركز الظهير الأيمن بجانب محمد هاني خلال المواسم المقبلة خاصًة وأن الفريق يرغب في التتويج بالبطولات.