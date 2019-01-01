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ميدو يستقبل الجبالي تمهيداً لانضمامه لصفوف الوحدة

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المدير الفني لنادي الوحدة يستقبل اللاعب التونسي في مقر الفريق قبل اعلان التعاقد الرسمي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

وصل التونسي لدولي، عصام الجبالي لاعب نادي روزنبورغ النرويجي إلى مقر نادي الوحدة، من اجل إتمام التعاقد مع الفريق الوحداوي.

ويسعى نادي الوحدة، تحت القيادة الفنية للمدير الفني المصري احمد حسام ميدو إلى تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمواصلة النتائج الجيدة.

ويشغل الجبالي مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر، كما أنه يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

وشارك الجبالي صاحب الـ 27 عاماً في خمس مباريات بالدوري الأوروبي مع فريقه هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين، كما شارك في ست مباريات بالدوري وصنع خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

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وانضم التونسي الدولي إلى صفوف روزنبورغ، مطلع الموسم الحالي قادماً من نادي إلفسبورج السويدي في صفقة وصلت إلى 900 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

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