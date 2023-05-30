ميدو: كنا نعلم السعوديين الكرة لكن علينا التعلم منهم الآن .. ووليد الفراج يُعلق!

الإعلامي السعودي تحدث عما قاله نظيره المصري

طالب أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية المعتزل خلال برنامجه التلفزي "الريمونتادا" المسؤولين في كرة القدم المصرية بالذهاب إلى السعودية للتعلم منهم كيفية الارتقاء باللعبة.

اللاعب الذي لعب لعدة أندية في أوروبا قبل اعتزاله الكرة أشاد بالتطور الملفت في الدوري السعودي وعلى جميع الأصعدة، وقد استخدم صورتين للمقارنة بين البطولة السعودية ونظيرتها المصرية، مشيرًا للفارق الكبير في التصوير والملعب وملابس الفريقين.

وأضاف "الفارق كبير بين كرة القدم في مصر والسعودية، والأمر لا يتعلق بالمال لأننا نمتلكه بالفعل ولو أردنا فعل شيء جيد سنفعله، فارق الجودة هائل لصالح كرة القدم السعودية وفي كل شيء".

تابع "العلاقة بين مصر والسعودية ممتازة، لماذا لا نُرسل أحدًا للسعودية للاستفسار منهم عن كيفية تطويرهم لكرة القدم، كنا قديمًا نعلمهم كرة القدم لكنهم الآن يتفوقون علينا وهذا الواقع وعلينا الاعتراف به".

الإعلامي السعودي وليد الفراج نشر مقطع فيديو يتضمن حديث ميدو وعلق قائلًا عبر تويتر "دون شك الرياضة السعودية علامة والدوري السعودي نموذج في العالم العربي والكل ينظر لنا في هذا الإطار لكن مع الاسف هناك طاقة سلبية في بعض الجمهور السعودي أفقدتهم القدرة على الشعور بما وصلنا اليه والأهم بما سنصل اليه".

يُشار إلى أن الاتحاد توج رسميًا بلقب دوري روشن فيما حصل الهلال على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.