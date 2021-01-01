ليس ضمنها خلافه مع فتحي .. ميدو يُوضح أسباب رحيله عن بيراميدز

ميدو يُوضح أسباب استقالته من منصبيه في بيراميدز

أوضح أحمد حسام ميدو أسباب استقالته من منصبيه في بيراميدز، مؤكدًا أن قراره لا علاقة له بخلافه الأخير مع أحمد فتحي مدافع الفريق.

كان بيراميدز قد أعلن تعيين ميدو مستشارًا فنيًا له ومتحدثًا رسميًا باسمه في نهاية فبراير الماضي، لكنه تقدم باستقالته صباح اليوم وأعلن ذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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ولم يُوضح ميدو عبر تغريدته أسباب استقالته، مكتفيًا بتمني التوفيق لبيراميدز، إذ كتب "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيًا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وبعد ساعتين تقريبًا، أدلى نجم الزمالك سابقًا بتصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر راديو 9090 أوضح خلالها أن اختلاف أسلوب العمل بينه وبين المسؤولين في إدارة بيراميدز كان السبب الأكبر خلف رحيله.

مضيفًا "تقدمت باعتذار صباح اليوم لملاك بيراميدز ومجلس الإدارة عن الاستمرار في منصبي، وذلك لعدة أسباب ليس ضمنها أبدًا خلافي الأخير مع أحمد فتحي، إذ اتخذت هذا القرار قبل 10 أيام تقريبًا، قبل المشكلة مع فتحي والسفر إلى المغرب".

تابع "لا أعرف سوى طريقة واحدة لإدارة كرة القدم، فيما المسؤولين في بيراميدز لديهم طريقة وأسلوب مختلف، لذا شعرت أن تضارب الأفكار مع المسؤولين هناك قد لا يجلب النجاح، بجانب أنني لم أتمتع بالسلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ أفكاري الخاصة".

أوضح "أنا من طلب الاكتفاء بدور مستشار فني في بيراميدز، لم أرغب في أي دور تنفيذي، وذلك لعدم امتلاكي الوقت اللازم لذلك، ولكن هذا الأمر جعلني غير قادر على تنفيذ أفكاري الخاصة ولذا فضلت الرحيل وأتمنى التوفيق لهم، بيراميدز فريق جيد يمتلك لاعبين جيدين والخسارة الأخيرة أمام الرجاء لا تغير ذلك".

وأتم حول خلافه مع فتحي "خلافي مع أحمد فتحي مجرد خلاف شخصي، عملي في بيراميدز لا يتضمن أي علاقة مباشرة مع اللاعبين، لكني تدخلت في القصة بناءً على طلب إدارة بيراميدز بُحكم الأخوة التي بيننا، المشكلة التي حدثت بيننا هي مشكلة شخصية وقد انتهت تمامًا، أكدت أن أحمد فتحي أخ أصغر لي، هو يتميز بشخصية صدامية نوعًا ما في الحديث والاختلاف معه وارد، خاصة أنني كذلك أمتلك تلك الشخصية الصدامية أحيانًا، الموضوع انتهى تمامًا وأتمنى له التوفيق واستعادة مستواه".

يُشار إلى أن بعض المصادر الصحفية كانت قد أكدت أن اللاعبين الكبار في بيراميدز وعلى رأسهم عبد الله السعيد وشريف إكرامي كانوا قد طالبوا الإدارة بإقالة ميدو بعد تطاوله على أحمد فتحي وشتمه بالأب والأم خلال محادثة جمعت بينهما.