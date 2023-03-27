"ميت منذ أن كان في ريال مدريد" .. مهاجم مانشستر يونايتد يسخر من رونالدو!

رونالدو المنتهي!

من الواضح أن ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد لا يخشى من كونه لاعبًا صغيرًا في بداية مسيرته، حيث كشفت بعض التقارير أنه كان كثير الانتقاد لزملائه في أكاديمية النادي، وحتى بعد أن تم تصعيده إلى الفريق الأول سخر من تعاقد اليونايتد مع كريستيانو رونالدو.

مانشستر يونايتد استعاد رونالدو في صيف 2021، لكنه رحل بعد موسم مخيب للآمال، وترك النادي بفسخ تعاقده في يناير الماضي لينتقل إلى النصر السعودي.

كشفت تقارير جديدة أن جرينوود وصف مسيرة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد بأنها "ميتة"، وبحسب ما ورد أمر مسؤولوا النادي مهاجم مانشستر يونايتد بتخفيف لغته بعد انتقاداته القاسية للنجم البرتغالي.

جرينوود البالغ من العمر 21 عامًا لا يلعب حاليًا أو يتدرب مع يونايتد حيث يجري النادي تحقيقًا داخليًا بعد أن أعلنت دائرة الادعاء الملكية في فبراير أن القضية المرفوعة ضده ستتوقف، ووجهت إليه في يناير 2022 تهمة محاولة الاغتصاب، والاعتداء الجسدي ضد صديقته السابقة، قبل أن يتم إسقاط التهم عنه في الشهر الماضي.

وبحسب تقرير صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية فإنه في أيام شبابه تسبب جرينوود في مشاكل من خلال انتقاد زملائه في فريق الشباب عندما فشلوا في إثارة إعجابه.

وقال مصدر لصحيفة "ذا أتلتيك": "كان يعلم أنه لاعب جيد، ولم يخجل من إخبار شخص ما بأنه سيء، لكن لا يمكن التحدث بهذه الطريقة".

وأشار التقرير إلى أن جرينوود عندما علم بتعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو أخبر غرفة ملابس الفريق أنه "ميت من أيام ريال مدريد" قاصدًا أن مسيرته انتهت، في إشارة إلى التدهور الملحوظ في مسيرته، مع اضطرار الموظفين للتدخل و تصحيح سلوكه، كجزء من استراتيجية لتوجيهه وأن يكون أكثر نضجًا.

وبحسب ما ورد هدد جرينوود أيضًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي المنافس اللدود للشياطين الحمر.