"ميتروفيتش ينقذ الهلال بعد تكثيف العلاج؟".. رد حاسم من جورج جيسوس

الهلال يعلن غياب ميتروفيتش لمدة 6 أسابيع

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كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن مدى إمكانية استعادة خدمات الهداف الصربي ألكساندر ميتروفيتش، قبل الوقت المقرر له في العلاج، من خلال تكثيف البرنامج التأهيلي.

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وأعلن الهلال عن إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة الديربي أمام الشباب، بعد تسجيل هدفين في الدقيقتين 20 و27، قبل أن يغادر ملعب المباراة عبر النقالة الطبية في الدقيقة 34 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز دراماتيكي لصالح الهلال بنتيجة (4-3)، ليصبح المهاجم بحاجة إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.

وقال جيسوس، أثناء المؤتمر الصحافي عقب مباراة الخليج، إن ما وصله هو أن مدة علاج ميتروفيتش تصل إلى 6 أسابيع، ويتم متابعة كافة التطورات، مضيفًا أن ميترو عنصر مهم للفريق، ولكن الزعيم لا يزال مستمرًا في تحقيق الانتصارات.

ووفق مدة غياب ميتروفيتش، فإن مهاجم الهلال سيغيب عن الروزنامة التي تنتظر كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، خلال شهر أبريل الجاري؛ حيث يستعد الفريق لمباراة الديربي أمام النصر، يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، كما يلتقي بالأهلي في دوري روشن السعودي، والعين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، خلال يومي 16 و23، كما يختتم الشهر بلقاء الكلاسيكو أمام الاتحاد، في دور الأربعة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في 30 أبريل الجاري.

ورغم غياب ميتروفيتش، إلا أن الهلال واصل تألقه بتحقيق انتصارين كبيرين على الأخدود بنتيجة (3-0) والخليج (4-1)، في ختام تحضيرات الفريق قبل صدام النصر في كأس السوبر السعودي.

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وشارك ميتروفيتش في 35 مباراة مع الهلال في موسم 2023-2024، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 22 مباراة بدوري روشن السعودي، كما سجل 8 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 10 مباريات بدوري أبطال آسيا، فضلًا عن إحراز 3 أهداف في 3 مباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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