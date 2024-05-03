ميتروفيتش يكشف أسرارًا شخصية مثيرة .. ويتجنب الوقوع في "كارثة" جيسوس مع الهلال!

تصريحات ميتروفيتش بعد فوز الهلال على التعاون..

SHAHID

كشف النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، أسرارًا شخصية مثيرة؛ بعد الفوز على التعاون، مساء اليوم الجمعة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميتروفيتش سجل هدفًا؛ ليقود الهلال للفوز (3-0) على التعاون، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأكد ميتروفيتش في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، على أنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، بعد العودة من الإصابة.

وأضاف المهاجم الصربي: "عدت من الإصابة، في وقتٍ مبكر من الذي كان محدد لي سابقًا؛ لذلك.. أنا لست جاهزًا 100%، وأحتاج لبعض المباريات الأخرى".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى جانب آخر.. اعترف ميتروفيتش، بأنه يتمرن في تدريبات نادي الهلال، على كيفية تمرير الكرات وصناعة الأهداف؛ من أجل مساعدة زملائه على أرضية الملعب.

وتابع: "نعم.. أنا مهاجم وأعشق تسجيل الأهداف؛ لكني أحاول أيضًا أن أساعد زملائي في الملعب، بكل الطرق الممكنة".

وكاد أليكساندر ميتروفيتش، أن يقع في نفس خطأ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الهلالي؛ عندما قال: "سنرفع الكأس للسماء"؛ في تأكيد على تتويج الزعيم، بلقب الدوري.

مراسل "SSC" رد على ميتروفيتش بقوله: "كأنك متأكد من حسم اللقب"؛ ليعود المهاجم الصربي لتفادي الأمر، ويشدد على أن هذه أمنيته فقط.

ومتبقي للهلال المتصدر "4 نقاط"؛ من أجل التتويج بلقب دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك في حال عدم تعثر النصر "الوصيف".

جدير بالذكر أن الجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية، شنت حملة تشكيك ضد الهلال؛ وذلك بعد إعلان جيسوس، عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي لم يحدده أي مسؤول - حتى الآن -؛ حيث زعموا بأن هناك من يسرب القرارات للمدرب البرتغالي من اتحاد الكرة.

SHAHID