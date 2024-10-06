ميتروفيتش يعود للتوهج.. وماني يزأر من جديد في فانتازي الدوري السعودي

أبى ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال، أن يخيب ظن لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، للمرة الثانية على التوالي، وكان عند حسن الظن لمن أبقى عليه في تشكيلته بل وذهب إلى وضع شارة الكابتن على ذراعه.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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كان ميتروفيتش خيب الظن في الجولة الماضية وخرج خالي الوفاض اللهم إلا من نقاط المشاركة، إلا أنه في هذه الجولة عوض ما فعله وسجل هدفي فوز الهلال على الأهلي في الكلاسيكو.

وتصدر لاعبو النصر، المتألقين خلال هذه الجولة، فاستحق كريستيانو رونالدو، أن ينضم للهجوم المثالي بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في فوز العالمي على العروبة (3-0)، كما تواجد زميله السنغالي ساديو ماني، بتسجيله هدفين.

وتألق قلبي دفاع النصر نواف بوشل، وإيميريك لابورت، بعدما حافظا على شباكهما نظيفة بالإضافة إلى صناعة كل واحد منهما هدفًا.

واستحق مشاري سنيور، حارس الرائد، أن يقود التشكيل الأساسي بعدما حافظ لفريقه على نظافة الشباك أمام الاتفاق (1-0) وتألقه بالتصدي لأكثر من 4 فرص محققة.

وسجل مشعل العلائلي هدفًا للوحدة في شباك الفيحاء (2-2)، ليكون ضمن خط الدفاع، كما ضمن بيدرو ريبوتشو مكانه بصناعة هدف فوز الخليج على الخلود.

وخلا خط الوسط من أي لاعب من الفرق الكبرى، بعد تألق إبراهيم بايش بتسجيله هدفًا للرياض من هدفي الفوز على القادسية (2-1).

كما تواجد أيضًا سعد الناصر، الذي صنع هدفًا من هدفي فوز التعاون على الفتح (2-0)، وكذلك أليخاندرو بوزويلو، الذي سجل هدفًا للفيحاء في التعادل (2-2) مع الوحدة.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: مشاري سنيور

الدفاع: نواف بوشل، وإيميريك لابورت، مشعل العلائلي، بيدرو ريبوتشو

وسط الملعب: إبراهيم بايش، سعد الناصر، أليخاندرو بوزويلو

الهجوم: ميتروفيتش، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

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