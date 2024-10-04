"كنت الأفضل ولا أقارن بميتروفيتش ورونالدو" .. نجم الأهلي السابق يتحدث عن فترته في السعودية!

"الأهلي يستحق مهاجمًا أفضل من إيفان توني"

بالنظر إلى القوة الهجومية، فإن الثنائي كريستيانو رونالدو وألكساندر ميتروفيتش، نجمي النصر والهلال، يأتيان على رأس أبرز النجوم في دوري روشن السعودي، خاصة بعدما تسابق اللاعبان على جائزة الهداف في الموسم الماضي، قبل أن ينتزع رونالدو الجائزة برقم قياسي تاريخي.

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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فاز بلقب هداف دوري روشن، برصيد 35 هدفًا، ليتجاوز رقم عبد الرزاق حمد الله، ويصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي، فيما واصل ميتروفيتش معدلاته التهديفية الرائعة مع الهلال، مع بداية هذا الموسم، بإحراز 7 أهداف في أولى 5 مباريات بالمسابقة.

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وفي هذا السياق، تحدث البرازيلي فيكتور سيموٍس، عبر قناة "العربية"، عن فترته في الدوري السعودي، قائلًا إنه كان الأفضل، حتى وإن تمت مقارنته بميتروفيتش أو رونالدو أو أي لاعب، مضيفًا "خلال فترتي مع الأهلي لم أكن قابلًا للهزيمة".

في المقابل، اعترف سيموس بأن ميتروفيتش ورونالدو لا يمكن مقارنتهما بأي لاعب في الدوري السعودي بالوقت الحالي، مؤكدًا أن كليهما لاعب استثنائي ويقدم تضحيات كبيرة خارج الملعب، لضمان تقديم الأداء المثالي داخله، فيما تحدث عن إيفان توني، مهاجم الأهلي، قائلًا إنه رائع، ولكن الأهلي كان يجب عليه ضم لاعبًا أفضل منه، لأنه يحتاج حقًا إلى مهاجم حاسم.

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وجاءت تصريحات سيموس على خلفية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، مساء الغد (السبت)، في قمة الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وانتقل فيكتور سيموس إلى صفوف الأهلي في يناير 2010، قادمًا من تومبينسي البرازيلي، على سبيل الإعارة، ثم قرر الراقي شراؤه نهائيًا، ولعب لمدة 3 مواسم، حتى رحل إلى أم صلال القطري، في يناير 2014، فيما خاض فيكتور 106 مباراة رسمية بقميص النادي السعودي، سجل خلالها 75 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة، كما توج مع الراقي بلقبين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز بلقب هداف الدوري بموسم 2011-2012، برصيد 21 هدفًا.