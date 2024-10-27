اختار كريستيانو رونالدو واستبعد نفسه .. ميتروفيتش يختار تشكيل أحلامه!

نجم الهلال اختار 11 نجمًا يُمثلون فريق أحلامه

اختار ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال فريق أحلامه من النجوم الحاليين والمعتزلين، وقد جاء على رأس تشكيله منافسه في دوري روشن السعودي، كريستيانو رونالدو، وكذلك الأسطوري ليونيل ميسي.

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المهاجم الصربي يتنافس مع نظيره البرتغالي على لقب هداف الدوري السعودي، بجانب تنافس الناديين على الألقاب المحلية ودوري أبطال آسيا النخبة، وقد أثيرت عدة أحاديث حول إمكانية التحاق رونالدو بالهلال في كأس العالم للأندية الصيف القادم، وهو الأمر الذي ربما يُزعج ميتروفيتش لكنه لم يمنعه من اختيار صاحب الـ39 عامًا ضمن فريق أحلامه.

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ميتروفيتش، وضمن مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس، اختار حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، بجانب مدافع الفريق السابق، سيرخيو راموس، والمدافع البرازيلي المعتزل تياجو سيلفا، وثنائي تشيلسي السابق، آشلي كول وبرانيسلاف إيفانوفيتش، لخط الدفاع.

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صاحب الـ30 عامًا اختار للوسط الثلاثي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، ورودي، نجم مانشستر سيتي المرشح لجائزة البالون دور للعام الجاري، وكيفين دي بروينه لاعب وسط مانشستر سيتي الذي حاولت أندية دوري روشن ضمه كثيرًا دون جدوى.

الهجوم لم يخرج عن التوقعات في ثلثيه، إذ ضم رونالدو وميسي ولكن المفاجأة كانت في الخيار الثالث، إذ استبعد ميتروفيتش نفسه واختار السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش والذي لعب لعديد الأندية أبرزها ميلان وإنتر ويوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان.