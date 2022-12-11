"مؤلمة".. كين يعلق على ضياع ركلة الجزاء ضد فرنسا

مازن زكيمازن زكي
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Harry Kane miss the goalGetty Images
هاري كينإنجلتراإنجلترا vs فرنسافرنساكأس العالم

كين يشعر بالحزن والألم

علق هاري كين على إهداره لركلة الجزاء الثانية في مواجهة المنتخب الإنجليزي ضد الفريق الفرنسي بربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

حيث غادر منتخب الأسود الثلاثة بعد الخسارة ضد الديوك بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تسجيل كين لركلة جزاء وإهدار الثانية، الأمر الذي جعله يعبر عن مدى إحباطه وحزنه.

إذ تحدث كين مع "ITV" بعد اللقاء، وقال: "أنا دائمًا شخص أستعد إذا حصلت على ركلة جزاء واحدة في المباراة أو ركلتي جزاء، لدي دائمًا فكرة عما أريد القيام به".

وواصل: "لا أستطيع أن أخطئ في تحضيراتي أو التفاصيل أو أي شيء من هذا القبيل، الأمر فقط الليلة كان في التنفيذ، الأولى كانت رائعة، والثانية لم تذهب كما أردت".

واختتم: "هذا شيء يجب أن أتحمله، سيؤذي بالتأكيد، المباراة بأكملها ستؤذي لأننا كان لدينا إيمان كامل بما نحاول تحقيقه، وبصفتي قائد الفريق، سأتحمل ذلك، لكنني لا أستطيع أن أكون أكثر فخراً بالأولاد".

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  • 30434إيطاليا، 2006
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