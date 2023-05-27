مؤامرة نصراوية على الاتحاد؟ حارس الفيحاء يصب البنزين على النار

الاتحاد يُواجه الفيحاء اليوم والفوز يُتوجه بلقب دوري روشن

لا يخلو الحديث عن صراع الاتحاد والنصر على لقب دوري روشن السعودي دون التطرق إلى المؤامرات وشبهات الفساد، وقد وصل ذلك الحديث إلى الذروة عند انتصار الأصفر على الطائي بهدفين نظيفين وتعادل العميد مع الهلال مما قلص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط فقط.

فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء صب البنزين على النار بشأن هذا الحديث عن وجود مؤامرة لإهداء اللقب لفريق بعينه، حيث استبق مواجهة فريقه مع الاتحاد الحاسمة مساء اليوم السبت في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن بالإعجاب بتغريدة تتحدث عن فوز النصر باللقب.

الاتحاد يمتلك الليلة الفرصة الأولى لحسم اللقب، حيث سيُتوج رسميًا حال هزم الفيحاء بغض النظر عما سيفعله النصر أمام الاتفاق، فيما ستكون الفرصة الثانية والأخيرة في المباراة القادمة أمام الطائي.

الإعلامي بندر الدبيخي نشر تغريدة تمنى خلالها الفوز للنصر على الاتفاق، وقد وضع ستويكوفيتش علامة إعجاب بالتغريدة مما أثار حفيظة الاتحاديين الذين أبدوا قلقهم من موقف اللاعب الصربي.

صاحب الـ39 عامًا يتواجد مع الفيحاء منذ صيف 2021، ويُعد من أفضل حراس المرمى في الدوري السعودي وقد قاد الفيحاء للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال الموسم الماضي، وقد لعب هذا الموسم 24 مباراة في دوري روشن استقبل خلالها 32 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.