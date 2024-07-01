لماذا تقرر استبعاد المدرب؟

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إيقاف مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروجواي، مباراة واحدة بعد أن تأخر فريقه في دخول أرض الملعب بين شوطي مواجهة بوليفيا، والتي حسمها بخماسية نظيفة يوم الخميس الماضي.

ويتصدر منتخب أوروجواي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب الأمريكي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن بنما، فيما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب دون نقاط.

وقال الاتحاد الأمريكي الجنوبي في بيان، إنه غرم "الاتحاد الأوروجوائي 15 ألف دولار لعدم امتثال الفريق للمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والمتعلقة بنزول أرضية الملعب بعد الوقت المقرر لبدء أو استئناف المباراة.

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وسوف يغيب بيلسا عن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث سيتواجد بدلًا منه في المنطقة الفنية مساعده بابلو كيروجا.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد ربطوا بين إيقاف بيلسا، وحاجة الولايات المتحدة، التي تستضيف البطولة إلى الفوز، من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

لكن بيلسا لم يكن المدرب الأول الذي تعرض للإيقاف بسبب التأخر في النزول لأرض الملعب، إذ سبقه وتعرض لإيقاف كل من "ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وريكاردو جاريكا مدرب تشيلي وفرناندو باتيستا مدرب فنزويلا" للسبب ذاته.