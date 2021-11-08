مويس ينتقد الحماية "المبالغ فيها" لصلاح ضد وست هام

انتقد المدرب ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام طريقة تعامل حكم لقاء فريقه ضد ليفربول مع الخطأ الذي جاء منه الهدف الأول للريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مويس وأكد خلالها أن الحكام عليهم أن يتعاملوا مع مثل تلك الكرات بالمزيد من الحرص قبل إطلاق الصافرة.

ما الذي قاله مويس عن الهدف الأول لوست هام؟

مويس تطرق في تصريحاته للحديث عن الهدف الأول لفريقه، الذي قال كلوب إنه جاء من خطأ واضح لصالح الحارس أليسون.

وقال مويس: "لم أشاهد الهدف الأول جيدًا، ولا يمكنني أن أكون قاطعًا فيما يتعلق بوجود خطأ لصالح حارس ليفربول من عدمه".

ما الذي قاله مويس عن الخطأ الذي حصل عليه محمد صلاح؟

كان محمد صلاح قد حصل على خطأ بعد إلتحام بسيط جاء منه الهدف الأول بعد أن مرر المصري الكرة لترنت ألكساندر آرنولد الذي سددها ببراعة.

وقال مويس: "هذا الموسم قرر الحكام عدم احتساب أي شيء بسهولة لصالح حراس المرمى، وهذا جعل المباريات أفضل، لكن عليهم أيضًا ألا يقدموا الأخطاء بتلك السهولة، أظن أن الخطأ الذي حصل عليه صلاح كان من الممكن عدم احتسابه".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتجرع ليفربول هزيمته الأولى لهذا الموسم.

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