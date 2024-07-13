مويس كين يفشل في تحدي الأطفال .. وفيورنتينا يرد على رسائل السخرية بـ"حجة غريبة"!

كيف برر فيورنتينا فشل مويس كين في تحدي الأطفال؟

لم يكن مويس كين، يتمنى أن يتحول حفل تقديمه بنادي فيورنتينا، ، إلى مجال كبير للسخرية من المهاجم الإيطالي صاحب الـ24 عامًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي فيورنتينا عن تعاقده رسميًا مع مويس كين، صاحب الأصول الإيفوارية، قادمًا من يوفنتوس، مقابل 15 جنيه استرليني، أو ما يعادل 17 مليون يورو، بعقد طويل الأمد، لمدة 5 مواسم، بحيث ينتهي في صيف 2029.

ونظم فيورنتينا، تحديًا لمهاجم إيفرتون الأسبق، تتمثل في لعبة رمي السهام بالكرة مع مجموعة من الأطفال، إلا أن كين أثار جدلًا واسعًا؛ حيث لم يتمكن سوى تسديد كرة واحدة في لوح السهام، بينما فشلت جميع محاولاته الأخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحول حفل مويس كين إلى مثار للسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال أحد المتابعين "كم يتقاضى أسبوعيًا؟"، ورد آخر "يبدو أن تقديم كين مع فيورنتينا تم بشكل جيد!".

وأمام حملات السخرية، وجه النادي الإيطالي رسالة دفاعية عن مهاجمه الجديد، مؤكدًا أن مويس كين تعمد إهدار الفرص من أجل مساعدة الأطفال على الفوز، قال فيها "الأبطال مثل هؤلاء؛ المحاربون في الملعب، والمخلصون للأطفال".