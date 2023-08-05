موهبة برشلونة يصل السعودية لإتمام انتقاله لدوري روشن

تامر أبو سيدو
Alex Collado BarcelonaGetty Images
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الدوري السعودي يضم الشباب بجانب المخضرمين

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وصل أليكس كولادو لاعب ريال بيتيس السعودية يوم أمس الجمعة لبدء تجربته مع نادي الأخدود الصاعد حديثًا لدوري روشن.

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صاحب الـ24 عامًا خريج مدرسة لاماسيا في برشلونة، ورغم التوقعات الكبيرة لموهبته إلا أنه لم يلعب مع الفريق الأول سوى مباراتين، وقد قضى فترات إعارة مع أندية مختلفة حتى انتهى به المطاف لاعبًا لريال بيتيس هذا الصيف بعد اتنهاء عقده مع البارسا.

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الأخدود أعلن الأسبوع الماضي عن تعاقده مع اللاعب القادر على شغل كل مراكز الوسط والهجوم تقريبًا، إذ حصل عليه بالإعارة لمدة موسم واحد.

كولادو وصل نجران يوم أمس وقد أبدى سعادته البالغة بالترحيب الكبير الذي وجده من مسؤولي النادي السعودي، وقد شكرهم على ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

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يُشار إلى كولادو لعب مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 57082كريم بنزيما
  • 5178خاليدو كوليبالي
  • 7232روبرتو فيرمينو
  • 4351نجولو كانتي
  • 9164مارسيلو بروزوفيتش
  • 15611صفقة أخرى
98618 الأصوات