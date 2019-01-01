موهبة برشلونة بعد المشاركة الأولى: لا أملك سوى كلمات الشكر

فاتي يدخل التاريخ الكتالوني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أنسو فاتي لاعب برشلونة الواعد سعادته بمشاركته الأولى الأساسية مع النادي الكتالوني، والتي جعتله ثاني أصغر لاعب يبدأ في تاريه النادي.

وقال اللاعب لقناة برشلونة:"الحقيقة هي أني كنت موتراً للغاية، ولكن لا أملك سوى كلمات الشكر للجميع".

وأضاف:"أشكر النادي والمدرب والجماهير على استقبالهم الرائع لي".

وتابع:"لقد نظرت إلى والدي وعائلتي الذين صاحبوني إلى هنا، الآن حان وقت الاستمتاع بتلك اللحظة، وأكرر، لا أملك سوى كلمات الشكر".

وكان فاتي قد حل بديلاً في الدقيقة 78، حيث شارك على حساب كارلس بيريز.

يذكر أن برشلونة فاز على ريال بيتيس في الأسبوع الثاني لليجا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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