موهبة برتغالية جديدة على بعد خطوة من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية اليوم بتطور جديد بخصوص هدف ريال مدريد، اللؤلؤة البرتغالية، فابيو كارفاليو، لاعب نادي فولهام الإنجليزي.

ريال مدريد حظى بصيف هزيل بعض الشيء على مستوى التدعيمات، تمكن خلاله من جلب النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف الحصول على كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

ومع انطلاق الموسم الجديد، بدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022، ليصوب أعينه نحو جناح نادي فولهام الشاب.

ما هو التطور الجديد بخصوص لاعب فولهام؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن الجناح البرتغالي الشاب، فابيو كارفاليو رفض عرضًا كبيرًا من ناديه فولهام لتجديد عقده.

النادي الإنجليزي كان يعلم صعوبة الحفاظ على موهبته الشابة في ظل ظهور أندية كبيرة ترغب في التعاقد معه وعلى رأسهم ريال مدريد.

كيف سينتقل اللاعب إلى ريال مدريد؟

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الفريق في الصيف المقبل، لذلك سيحق له بدأ المحادثات مع ريال مدريد في يناير، والذهاب مجانًا في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن كارفاليو شارك هذا الموسم مع فريقه في 6 مباريات فقط، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف.

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