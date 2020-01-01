موهبة باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد

صدمة لريال مدريد بسبب موهبة باريس سان جيرمان التي يتصارع عليها كبار أوروبا

أبدى موهبة باريس سان جيرمان كاواسي تمسكه بالبقاء في صفوف نادي العاصمة الفرنسية رغم الصراع الموجود عليه من كبار أوروبا.

وكان ريال مدريد قد أبدى اهتمامه باللاعب الشاب وفق سياسته الجديدة والتي تعتمد على جلب اللاعبين الشباب في أمريكا اللاتينية حول العالم.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن صاحب الـ 17 عامًا قد أبدى رفضه لعرض ريال مدريد والذي كان قد بدأ التواصل بالفعل مع الفريق الفرنسي.

المزيد من الفرق

وينتهي المدافع الشاب عقده مع الفريق الباريسي في يونيو من العام الحالي، وهو ما يجعل ريال مدريد والبقية يبحثون عن سبل التوقيع معه.

وحسب سبورت 10 الفرنسية فإن ريال مدريد قد اتصل بالفعل بوكيل اللاعب الشاب من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومع تعذر تجديد عقد قائد الفريق سيرخيو راموس والذي وصل عامه الخامس والثلاثين، يبدو أن التوقيع مع مدافع أصبح أمرًا ضرورويًا بالنسبة للنادي الملكي.

اجتماع وفحوصات طبية لبيكيه ونجوم إسبانيا

يذكر أن ريال مدريد يضع العديد من الأهداف بالنسبة للميركاتو الصيفي المقبل، ويكثر الحديث في هذه الأيام عن صفقات نارية محتملة لتعزيز صفوف الفريق.