مونشنجلادباخ يخسر ويمنح ليفركوزن الحافز لقهر بايرن ميونخ

نتيجة غير متوقعة..

تلقى بوروسيا مونشنجلادباخ هزيمة مفاجئة على يد مضيفه فرايبورج بهدفٍ نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب شفارتسفالد شتاديون في افتتاح الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد أتى عبر البديل ونجم فريق الغابات السوداء نيلس بيترسن في الدقيقة 58، وبعدها بدقائق تلقى الحسن بيليا مهاجم جلادباخ بطاقة حمراء صعّبت كثيرًا من مهمة ناديه في العودة بالتعادل.

هذه الهزيمة الغير متوقعة في ظل عطاءات كتيبة ماركو روز المميزة من شأنها أن تمنح حافزًا إضافيًا لباير ليفركوزن قبل مباراته الصعبة أمام بايرن ميونخ مساء السبت على ملعب باي آرينا لحساب نفس الجولة.

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الهزيمة ثبتت رصيد جلادباخ عند النقطة 56 في المركز الرابع، وهو نفسه رصيد ليفركوزن مع تقدم الأول بفارق الأهداف على كتيبة بيتر بوش، ليكون الفوز على البافاري كفيلًا لفريق مصنع الأدوية للعودة إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

بشكلٍ عام فإن مباراة الليفر والبايرن تحمل طابعًا خاصًا، إذ سيسعى هانزي فليك للثأر من الهزيمة المفاجئة التي تلقاها ذهابًا في أليانز آرينا بهدفين لهدف، بينما يعيش ليفركوزن حالة مميزة جدًا حاليًا بقيادة نجمه المتألق كاي هافيرتس.

في الوقت نفسه فإن فرايبورج بقيادة مدربه المخضرم كريستيان شترايش يواصل المثابرة من أجل العودة للمشاركات الأوروبية من بوابة بطولة الدوري الأوروبي، إذ ارتفع رصيده ليصبح 41 نقطة بفارق نقطة عن صاحبي المركز السادس والسابع.

الجدير بالذكر أن هزيمة جلادباخ تصب أيضًا في مصلحة بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، حيث أن الفوز يوم السبت على هيرتا برلين يجعله يضمن التواجد في المربع الذهبي بارتفاع الفارق مع صاحب المركز الخامس إلى 7 نقاط وتبقي 4 جولات على النهاية فقط.