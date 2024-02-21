مونديال الأندية.. هدية الإنتر تبشر برشلونة بإنجاز "لم يكن في الحسبان"!

هل يفعلها البارسا؟

صبت هزيمة أتلتيكو مدريد على يد إنتر ميلان (0-1) أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في صالح برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن خسارة الأتلتي جددت آمال الفريق الكتالوني، في التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 المقرر في الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه وفق معايير تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في آخر 4 نسخ من دوري الأبطال، لا يزال برشلونة يتأخر بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو، وحال فوز برشلونة على نابولي، مساء اليوم، في ذهاب ثمن النهائي، فسيقلص الفارق مع الروخيبلانكوس إلى 5 نقاط فقط، علمًا بأن كل انتصار يمنح صاحبه نقطتين، مع نقطة إضافية حال التأهل لربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يحتاج إلى انتصارين أمام نابولي، مع خسارة أتلتيكو مرة أخرى أمام إنتر، إلى جانب فوز البرسا في مباراة واحدة على الأقل بربع النهائي، لتحقيق 7 نقاط وبالتالي معادلة رصيد أتلتيكو مدريد (62 نقطة).

وأشارت إلى أنه "حال التعادل في النقاط، فإن صاحب أكبر عدد من النقاط في العام نفسه، سيذهب في العام التالي إلى كأس العالم للأندية، والذي سيكون في هذه الحالة برشلونة، أما إذا عاد أتلتيكو أمام الإنتر وبلغ ربع النهائي، فسوف يحتاج برشلونة لبلوغ نصف النهائي من خلال الفوز في مباراتي ربع النهائي، وخسارة أتلتيكو فيهما".

ويتنافس برشلونة وأتلتيكو على المقعد الثاني لفريق إسباني يشارك في مونديال الأندية بشكله الجديد (الموسع)، علمًا بأن ريال مدريد ضمن المقعد الأول كبطل لأوروبا في موسم 2021-22.