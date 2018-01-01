مونديال الأندية - عالمية النصر بين الحقيقة والمجاملة والصعوبة التي يُعاني منها الهلال

تُمني جماهير الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث لم يشارك الفريق في أي نسخة لهذا المحفل العالمي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنطلق مساء الغد منافسات كأس العالم للأندية في نسخة 2018 والتي تحتضنها الإمارات، حيث يلتقي ممثل الكرة الإماراتية نادي العين أمام نادي ويلنغتون النيوزلندي بطل أوقانيوسيا.

وبالعودة للعام الماضي، فقد فشل نادي الهلال في المشاركة بهذه البطولة، حيث خسر اللقب أمام فريق أوراوا ريدز الياباني.

ومع انطلاق النسخة الجديدة، تُمني جماهير الفريق الهلالي أنفسها بالحلم العالمي، حيث كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم الموسم الماضي، إلا أن البرازيلي رافائيل سيلفا هداف أوراوا حسم اللقب لصالح فريقه. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

وتُمني جماهير الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث لم يشارك الفريق في أي نسخة لهذا المحفل العالمي من قبل طوال تاريخه، بعكس المنافس المباشر نادي النصر الذي شارك في نسخة عام 2000.الهلال- أوراوا الياباني

ولا يعد الحلم العالمي الضائع من الهلال الأول خلال السنوات الأخيرة، حيث كان الفريق قريب جدا من تحقيق اللقب القاري عام 2014 إلا أن فريق ويسترن سيدني الإسترالي حقق اللقب حينها بمساعدة الحكم الياباني نيشيمورا.

نور الدين أمرابط لاعب #النصر يحصد جائزة أفضل لاعب خلال الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.

تهانينا🎉👌. pic.twitter.com/DkDjFNPbxx — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 11, 2018

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة جدل وأثارة كبيرة بين جماهير النصر والهلال حيث تفتخر جماهير الأول بالمشاركة في مونديال الأندية ولقبت فريقها بالعالمي، حيث تُعاير جماهير المنافس بعدم تحقيق هذه الإنجاز حتى الآن.

ومثلت مشاركة النصر في مونديال الأندية حالة جدل كبيرة حيث ترى جماهير الهلال أنه الفريق لا يستحق هذه المشاركة.

وتعد القصة إلى عام 1998 حين ابلغت الاتحادات القارية بموعد البطولة وبعض المسابقات لا تزال قائمة مما جعل هناك تفاوت في الأبطال المشاركين كون بعض المسابقات لا تنتهي إلا قبل بداية البطولة بأيام.

وطلب الفيفا من الاتحادات القارية ترشيح ممثلين لكل قارة للمشاركة في البطولة ومن بينها بالطبع الاتحاد الآسيوي.

وكان الاتحاد الآسيوي يقيم 3 بطولات قارية هي كأس آسيا لأبطال الدوري وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.

وكان يشارك في أبطال الدوري الفرق التي نالت لقب الدوري في بلدانها قبل عام من البطولة أي ان بطل الموسم الحالي يشارك في البطولة بعد موسم وذلك بسبب إقامة البطولة في نفس توقيت إقامة بعض الدوريات المحلية.

اما كأس الكؤوس الاسيوية فكان يشارك فيها الأندية ابطال الكأس في بلدانها فيما يجمع السوبر الاسيوي بطل آسيا لأبطال الدوري مع بطل آسيا لكأس الكؤوس الآسيوية في نهائي يقام من مباراتين ذهاب وإياب.

جماهير #الهلال تحصد جائزة الجمهور المثالى خلال الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي👏👊.

(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/BSgsP1B9sz — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 11, 2018

حينها قرر الاتحاد الاسيوي أن يكون بطل السوبر الآسيوي لموسم 98 هو المرشح لخوض غمار كأس العالم للأندية بعد ان تم تحديد وقتها ومكانها في يناير من عام 2000م في البرازيل.

وذلك لأن بطل ابطال الدوري لا يمكن معرفته إلا في نهاية عام 1998 وكذلك بطل الكأس ويقام السوبر الآسيوي في منتصف ديسمبر من العام الميلادي أي قبل ايام فقط بداية العام الجديد ولذلك رأى الاتحاد الآسيوي ان بطل السوبر لموسم 1999م لا يمكن ان يستعد بشكل ممتاز لتمثيل القارة في المحفل العالمي كون الفترة التي تفصل بين البطولة العالمية وبين نهائي السوبر تقدر بأيام قليلة جداً حيث تنطلق البطولة في 5-1-2000م.

كان نادي النصر السعودي قد حقق بطولة كأس الكؤوس الآسيوية فيما حقق بوهانج ستيلرز الكوري بطولة آسيا لأبطال الدوري وتم إبلاغ الناديين قبل نهائي كأس السوبر أن البطل سيمثل القارة في المحفل العالمي.

7⃣ فرق تتنافس على كأس العالم للأندية الإمارات 2018 FIFA 🏆

ريال مدريد🇪🇸 يسعى لتحقيق اللقب الـ3⃣ على التوالي

ريفر بليت🇬🇹 يسعى لإعادة اللقب لأمريكا الجنوبية لأول مرة منذ 6⃣ سنوات

العين🇦🇪 الترجي🇹🇳 وبقية الفرق تحلم بتحقيق إنجاز غير مسبوق

كل✍ التفاصيل👇https://t.co/FbJeBUnKVy pic.twitter.com/watUaagLgK — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 11, 2018

وحقق النصر كأس السوبر وضمن رسمياً المشاركة في البطولة العالمية المستحدثة وبدأ يعد العدة لخوض غمار تلك المنافسة التاريخية.