إصابة دموية .. لاعب موناكو يدهس وجه دوناروما دون طرده!

تعرف على ما حدث للحارس الإيطالي

شهدت مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان، إصابة قوية جدًا للحارس جيانلويجي دوناروما، تسببت في عدم قدرته على استكمال المواجهة!

ويستضيف موناكو نظيره باريس سان جيرمان، بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في مواجهة قوية بين الفريقين، انتهت بفوز الضيوف برباعية مقابل هدفين.

وشهدت الدقيقة 12 من عمر المباراة، قيام الظهير الأيمن ويلفريد سينجو لاعب موناكو، بالاندفاع تجاه حارس باريس سان جيرمان، ليقوم بدهس وجهه.

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وبعد أن تم علاج دوناروما لدقائق على أرض الملعب، ظهرت علامات الإصابة في وجهه، ليفضل الجهاز الطبي عدم استكماله المواجهة.

وقام المدرب الإسباني لويس إنريكي على الفور، بتغيير دوناروما، وإشراك ماتفي سافونوف الحارس البديل بدلًا منه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

واكتفى حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء فقط في وجه ويلفريد سينجو، على الرغم من أن الكرة كانت تستحق البطاقة الحمراء على أقل تقدير.