مولودته الجديدة لا تشغله عن الهلال .. رسالة نيمار لجماهير الزعيم!

النجم البرازيلي لم ينس مواجهة الأخدود!

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غاب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مواجهة فريقه الهلال أمام نظيره الأخدود ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لظروف خاصة للغاية حيث وضعت شريكته مولوده الثاني.

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نيمار لم ينس مباراة الهلال رغم انشغاله بمولودته الجديدة مافي التي وصلت لعالمنا مؤخرًا، ونشر مقطع فيديو له وهو يتابع المباراة.

النجم البرازيلي نشر المقطع عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكتب عليه: "أنا أتابع الهلال ودافي يعتني بمافي".

وحصل نيمار على إذن من إدارة الهلال بالسفر للبرازيلي حتى يحضر ميلاد مولودته الجديدة ويكون متواجدًا مع شريكته.

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وكان الهلال قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة بأداء رائع أمام الأخدود، ونجح في الوصول لفترة التوقف الدولي وهو على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

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