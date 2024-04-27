ماذا بين هونيس وتوخيل؟

رفض توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، التورط في الأزمة المثارة بين المدرب توماس توخيل والرئيس الفخري للنادي أولي هونيس.

وكان هونيس قد صرّح بأن توخيل "غير قادر على تحسين الشباب (ألفونسو) ديفيز أو (ألكسندر) بافلوفيتش أو (جمال) موسيالا"، الأمر الذي رفضه المدرب الألماني بشدة.

وعقب توخيل على تصريحات هونيس: "كلامه بعيد عن الواقع وبلا أساس، لقد أساء إليّ في شرفي كمدرب، أثبت كثيرًا (القدرة على إعداد لاعبي الأكاديمية)".

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من جهته، قال مولر، في تصريحات لشبكة "سكاي": "لن أثير الضجيج، سأقتبس كلمة أوليفر كان (لا يهمني - I don't give a sh*t!)، أحاول فقط أن أكون هناك (على أرض الملعب) لتسجيل الأهداف".

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق خسر كل البطولات الأخرى هذا الموسم.