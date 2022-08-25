مولر: "ليفانجولسكي".. أراك قريبًا في ميونخ!

بايرن ميونخ يواجه برشلونة في دوري الأبطال

نشر لاعب فريق بايرن ميونخ، توماس مولر، فيديو له عبر موقع إنستجرام يقول فيه إنه في انتظار مواجهة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في مباريات دوري أبطال أوروبا.

حيث أقيمت قرعة دور المجموعات للبطولة القارية الأغلى اليوم، وتواجد الفريق الكتالوني في المجموعة الثالثة رفقة العملاق البافاري وإنتر وفيكتوريا بلزن.

وهو الأمر الذي أعجب نجم بايرن الذي تحدث عن قوة القرعة، وقال إنه في انتظار رؤية زميله السابق ليفاندوفسكي في ميونخ.

ماذا قال مولر؟

نشر مولر مقطع فيديو قصير له وهو يتحدث عن روعة قرعة دور المجموعات، كما قال إنه ينتظر رؤية "ليفانجولسكي" على وجه التحديد في ميونخ.

حيث قال: "يا لها من قرعة رائعة لكل عشاق كرة القدم، السيد "ليفانجولسكي"، أراك قريبًا في ميونخ، دعونا نبدأ ونمرح في بطولة دوري الأبطال".

وكان مولر قد استخدم مصطلح "ليفانجولسكي" من قبل في إحدى المؤتمرات الصحفية لمدح زميله البولندي السابق بسبب قدرته الرائعة على تسجيل العديد من الأهداف.

لماذا يريد مولر مواجهة برشلونة؟

يمتلك النجم الألماني سجلًا رائعًا حينما يتعلق الأمر بالمواجهات الأوروبية ضد فريق برشلونة، حيث أبدع في العديد من المرات أمام البلوجرانا وصال وجال أمام دفاع النادي الكتالوني.

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حيث شارك توماس مولر ضد البلوجرانا في 7 مواجهات انتصر من خلالها في 6 مرات، فيما خسر مرة وحيدة، وعلى صعيد الأرقام الفردية، سجل نجم بايرن ميونخ 8 أهداف في شباك برشلونة، فيما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.