مولر بعد حصوله على وسام الاستحقاق: بافاريا ستظل في قلبي

بعد باستيان شفاينشتايجر.. مولر يحصل على وسام الاستحقاق الوطني في بافاريا

حصل مهاجم نادي بايرن ميونخ توماس مولر على وسام الاستحقاق الوطني تقديرًا لجهوده الكبيرة مع النادي خلال مسيرته التي شهدت الكثير من الألقاب والإنجازات.

ويعد وسام الاستحقاق الوطني هو الوسام الأعلى في أقليم بافاريا، والذي يمنح لألفين شخص فقط من الأحياء في نفس الوقت.

وبالتكريم الذي حصل عليه اليوم، ينضم مولر إلى الأسطورة باستيان شفاينشتايجر، زميله السابق في الفريق البافاري، والذي تم منحه نفس الوسام في العام الماضي.

وبالإضافة لمولر، قام رئيس الوزراء اليوم أيضًا بمنح الوسام للبطلة الباراليمبية آنا شافيلهوبر واثنين من رجال السياسة. وفي كلمته بمناسبة هذا التكريم، قال شودر: "بافاريا فخورة بكم جميعًا، ليس فقط لإنجازاتكم، ولكن أيضًا لأنكم تمثلون قدوة للأجيال القادمة".

وتعليقًا على منحه الوسام الأبرز في بافاريا من قبل رئيس وزراء الإقليم ماركوس شودر، قال توماس مولر: "هذا شرف كبير لي. ستظل ألمانيا وبافاريا دائمًا في قلبي".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا: "أحب شعب بافاريا كثيرًا، فهم يتسمون بالطيبة والروح الجميلة، وسأحاول دائمًا أن أبقى نفس الشخص الذي كنت عليه طوال الثلاثين سنة الماضية".

بايرن ميونخ كان قريبًا من التعاقد مع ماني

و كان مولر قد لعب لبايرن ميونخ منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، وحتى الآن فاز مع الفريق البافاري بالدوري الألماني 8 مرات وكأس ألمانيا 5 مرات ودوري أبطال أوروبا في مناسبة وحيدة.