مولر: برشلونة خسر الدوري وليفاندوفسكي سيبرهن نفسه أمام ميسي

سنلعب أمام برشلونة بتواضع..

لم يخفِ توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، تطلعه إلى مباراة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي أكد أن تلك المباراة ستكون أداة ليبرهن روبرت ليفاندوفسكي على تفوقه على ليونيل ميسي.

بايرن ميونخ يعيش طفرة كبيرة هذا الموسم منذ تولي هانزي فليك مقاليد الحكم خلفًا لنيكو كوفاتش، حيث حقق البافاري الثنائية المحلية قبل أن يدك تشيلسي بسبعة أهداف ويصل لربع نهائي الأبطال ويصطدم ببرشلونة.

هذا الموسم استثنائي للغاية لليفاندوفسكي أيضًا الذي يتصدر هدافي دوري الأبطال، وسط نعت جماهير البافاري له بأنه الأفضل في العالم متفوقًا على ميسي وكريستيانو رونالدو، الأمر الذي يؤمن مولر بأنه سيُثبَت في مواجهة يوم الجمعة.

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الدولي الألماني قال للصحافة "ميسي لعب بشكل مميز للغاية أمام نابولي، لكن الأمر الآن متروك لليفا حتى يجيب على سؤال من الأفضل في العالم، سنرى ذلك يوم الجمعة، سيرد على السؤال".

كما أضاف "كلنا حريصون على مواجهة برشلونة، كلنا حقًا نريد المشاركة. برشلونة ليس بطل إسبانيا، ولكن مباراة واحدة أمامهم يمكن أن يحدث فيها كل شيء".

وتابع "نحن ننتقل من رقم قياسي إلى آخر، لا أظن أن الأمر محض صدفة، يمكنك أن ترمي الأرقام والسجلات في سلة المهملات عمومًا".

وأتم "سنخوض مباراة برشلونة بمزيج من الثقة في النفس والتواضع، نحن ماهرون بالطبع".

الجدير بالذكر أن برشلونة قد ظهر بصورة باهتة للغاية على صعيد الليجا جعلته يخسر اللقب رغم تصدره قبل فيروس كورونا، كما أن مصير كيكي سيتيين كمدرب للبلوجرانا يرتبط ارتباطًا كليًا بما سيحدث في الأبطال.