"هناك تحسّن".. مولر يلمز حكم مباراة ريال مدريد برسالة جديدة!

ماذا قال النجم الألماني؟

بعث توماس مولر نجم بايرن ميونخ برسالة جديدة إلى شيمون مارتشينياك حكم مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح بايرن عن طريق مدافعه ماتياس دي ليخت في تسجيل هدف التعادل، لكن الحكم أطلق صافرته قبل أن يسدد المدافع الكرة في المرمى، بداعي التسلل.

وبعد إعادة اللقطة مرة أخرى، تبين عدم وجود تسلل، لكن الحكم رفض احتساب الهدف، رغم اعتراضات اللاعبين والمدرب توماس توخيل.

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وشهدت الدقيقة 18 من مباراة بايرن وفولفسبورج أمس الأحد بالدوري الألماني، تسجيل بريان سرقسطة هدفًا في مرمى البايرن، لكن الحكم ألغاه بعد استشارة تقنية الفيديو، ليفوز الفريق البافاري (2-0).

وقال مولر، عن الواقعة في تصريحات لشبكة "DAZN": "هذا بالتأكيد تحسن مقارنة بيوم الأربعاء، هذه المرة لم يرفع الحكم المساعد رايته".