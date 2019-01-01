مولر يصبح الأكثر مشاركة بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ

رقم قياسي للنجم الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصبح توماس مولر، النجم الألماني، أكثر لاعبي بايرن ميونخ مشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد لعبه مباراة سرفينا سفيزدا مساء الأربعاء.

وشارك مولر كبديل وسجل الهدف الثالث لفريقه ببراعة في الانتصار الساحق على ضيفه الصربي بثلاثية نظيفة أوروبياً.

ورفع مولر مشاركاته إلى 106 مباراة بدوري الأبطال، متفوقاً على الثنائي فيليب لام وأوليفر كان كأكثر اللاعبين لعباً بالمسابقة مع البافاري.

وعبر مولر عن سعادته بالمشاركة في المباراة، مؤكداً على نيته بتسجيل المزيد من الأهداف مع الفريق بالفترة المقبلة.

وتراجع دور مولر مع بايرن ميونخ في الموسم الحالي، وتحول للاعب بديل في ظل تفضيل المدرب نيكو كوفاتش الثنائي سيرج جنابري وكينجسلي كومان.