"موكب عظيم" يهدد مباراة مهمة لبرشلونة في الليجا!

عمدة إشبيلية يخشى من أزمة أمنية

طلب عمدة مدينة إشبيلية الإسبانية، مانويل أليس، رابطة الليجا، تأجيل مباراة ريال بيتيس مع برشلونة، المقررة 8 ديسمبر المقبل على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وعلل أليس طلبه بسبب تخوفه من حدوث مشكلات أمنية، خصوصًا أن اليوم المحدد للقاء يتزامن مع موكب ضخم يقام في إشبيلية يجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع شوارع المدينة.

وقال مانويل أليس، نائب رئيس بلدية إشبيلية وعضو نادي بيتيس، في تصريحات لقناة "101TV": "أعلم أن بيتيس طلب تأجيل المباراة مع برشلونة. الشيء الأكثر منطقية هو تقديم اللقاء إلى يوم السبت، أعلم أنه وضع معقد للغاية لكن المدينة تمكنت من التعايش مع هذه الأشياء لفترة من الوقت منذ زمن طويل".

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وأضاف: "المشكلة هي عدم قدرة بلدية إشبيلية على التنبؤ، فنحن لا نعرف عدد الأشخاص الذين سيأتون".

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الكلمة الأخيرة في هذا الأمر ستكون لرابطة الدوري الإسباني، التي لا تؤيد التأجيل إلا لأسباب قهرية، بسبب عدم وجود تواريخ متاحة في الروزنامة.

وستنظر رابطة الليجا في طلب العمدة، رغم صعوبة الأمر في ظل ارتباط ريال بيتيس بمباراة في كأس الملك يوم 4 ديسمبر، بينما سيلعب برشلونة مباراة في دوري أبطال أوروبا يوم 10 أو11 ديسمبر، بينما في 12 ديسمبر ستكون هناك مباراة في دوري المؤتمرات.