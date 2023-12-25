موقف مخجل من النصر والأهلي .. والهلال يعترض في اجتماع لجنة توثيق البطولات!

نتائج اجتماع اتحاد الكرة السعودية بشأن لجنة توثيق البطولات..

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ملف توثيق تاريخ الكرة السعودية وبطولاتها على صفيح ساخن حاليًا، ليس لاقتراب إعلان النتائج، إنما لمحاولة الاتفاق على لجنة من ممثلي الأندية بالأساس!

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اتحاد الكرة السعودي عقد اجتماعًا اليوم الإثنين، رفقة ممثلي الأندية للتصويت على تغيير فريق عمل مشروع التوثيق، بداعي إثارة أعضاء الفريق الحالي للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب منح فرصة لمجالس إدارات الأندية الجديدة لترشيح مرشح آخر بخلاف مرشحها الحالي.

وبالفعل، أسفر الاجتماع عن تغيير فريق التوثيق وإعادة تشكيله من جديد بأغلبية تصويت 26 عضوًا، مقابل رفض 12 آخرين.

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ووفقًا لسلطان العتيبي؛ عضو الجمعية العمومية وممثل النعيرية، في تصريحاته لصحيفة "الميدان الرياضي"، فإن ممثلي النصر والأهلي لم يحضرا الاجتماع من الأساس، إذ قال: "لم يحضر أي من ممثليهما، وهذا غير مستغرب منهما، رغم أهمية المشروع وحفظه لحقوق الأندية، لكن غيابهم علامة استفهام كبيرة".

وأوضح العتيبي أن الهلال رفض التصويت على التغيير، وطالب بضرورة استكمال اللجنة الحالية لعملها، لكن دون جدوى.

يذكر أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن نتائج عمل اللجنة التي تم حلها اليوم، في مارس المقبل، لكن سيتم تأخير نتائج التوثيق في ظل تشكيل فريق عمل جديد خلال الفترة المقبلة.

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