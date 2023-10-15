موقف محرج وأغرب سؤال .. ليونيل ميسي عاش يومًا صعبًا في الصين!

يأمل ميسي ألا يتكرر الموقف المحرج الذي تعرض له في آخر زياراته إلى الصين..

تأتي زيارة الأرجنتيني ليونيل ميسي المرتقبة إلى الصين لتعيد ذكريات الزيارة التي قام بها إلى البلد الآسيوي في أعقاب فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يتوجه ميسي مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي إلى الصين لخوض مباراتين وديتين في نوفمبر المقبل، بعدما فشل فريق المدرب تاتا مارتينو في التأهل إلى تصفيات لقب الدوري الأمريكي.

ميسي توجه إلى الصين رفقة منتخب الأرجنتين في يونيو الماضي، قبل الإعلان عن انتقاله إلى إنتر ميامي، وسجل هدفًا في مباراة "الألبيسيليستي" الودية أمام أستراليا.

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ويتمتع ميسي بذكريات رائعة في الصين، حيث توج مع منتخب الأرجنتين الأولمبي بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية 2008 في بكين.

لكن صحيفة "ميرور" الإنجليزية تذكرت المشكلة التي حدثت مع ميسي عند زيارته إلى الصين في يونيو الماضي، عندما سافر على متن طائرة خاصة، لكن تم إيقافه عند نقطة مراقبة الحدود، حيث تم التحقيق معه لأكثر من ساعتين.

ميسي حينها كان يسافر بجواز سفره الإسباني، ولم يكن جواز سفره الأرجنتيني بحوزته، رغم أن الغرض من الزيارة كان تمثيل بلاده.

ولذلك انتظر ميسي لمدة ساعتين في مطار بكين، وقبل إنه سأل الموظفين: "هل تايوان ليست الصين؟".

ويمكن لحاملي جواز السفر الإسباني دخول تايوان دون تأشيرة، طالما أن فترة إقامتهم لن تتجاوز 90 يومًا، ويبدو أن ميسي كان يعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على الصين.

وبعد وقت طويل من التحقيقات، حصل ميسي على تأشيرة دخول سريعة وسمح له بدخول البلاد، وبالتأكيد يأمل في تجنب تكرار ذلك السيناريو عندما يعود إلى بكين للمرة الثامنة في مسيرته.