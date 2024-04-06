"موقف محرج للغاية".. منع مدرب من مؤتمر صحفي في دوري روشن

موقف مثير للجدل في دوري روشن السعودي

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شهدت مباراة الطائي والشباب، لقطة محرجة تعرض لها النادي المستضيف، عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

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واكتفى الطائي والشباب بالتعادل دون أهداف، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مساعد مدرب الطائي، الذي قاد الفريق في مباراة الشباب، لم يتمكن من حضور المؤتمر الصحفي، عقب نهاية اللقاء؛ بسبب عدم حصوله على شهادة "برو" التدريبية.

وقررت إدارة نادي الطائي، إقالة المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، من تدريب الفريق، على خلفية سوء نتائج الفريق، وخسارته في مباراة الجولة الماضية أمام التعاون بنتيجة (2-3)، في دوري روشن السعودي.

وذكرت مصادر لبرنامج (برا 18)، أن هناك مفاوضات من قِبل إدارة نادي الطائي، مع المدربين خالد العطوي، ونور الدين بن زكري، من أجل قيادة الفريق الحتماوي في المباريات المتبقية من عمر الموسم الجاري.

ويحتل الطائي المركز السادس عشر، أحد مراكز الهبوط، في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

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وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اشترط قيادة مدرب يحمل شهادة التدريب License PRO على رأس الجهاز الفني لأي فريق في دوري أبطال آسيا، أو منتخب أول للرجال والسيدات أو منتخب تحت 23 عامًا، حتى عام 2026، سواءً في البطولات الرسمية أو الإقليمية، أو المباريات الدولية في أيام فيفا.

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