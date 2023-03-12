موقف لا يُحسد عليه .. مقدم برامج يضطر للتعليق على أحد أهداف آرسنال أمام فولهام!

وجد ديفيد جونز مقدم الاستوديو التحليلي الخاص بشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية نفسه في موقف لا يحسد عليه خلال مباراة فولهام وآرسنال في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
الموقف غير المتوقع حدث في منتصف الشوط الأول، حيث توقف صوت معلقي المباراة بسبب خطأ تقني.
وبعد لحظة وجيزة من ضجيج الجماهير، وهو أمر معتاد لدى الجماهير في الدوري الإنجليزي، اضطر جونز للتدخل والتعليق بسبب استمرار غياب صوت المعلقين.
وبعد لحظات من تدخل جونز، سجل المدافع البرازيلي جابرييل هدف آرسنال الأول في المباراة التي انتهت بفوز "الجانرز" بثلاثية نظيفة.
لذلك، قام جونز بالتعليق على هدفه الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، وقدم أداءً جيدًا إلى حد ما، حيث نشر الحساب الرسمي للقناة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهدف بصوت مقدم الاستوديو.
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