ماذا قال مارك؟

ادعى مارك ماك آدم، مراسل سكاي سبورتس، أن "لاعب كرة قدم لا يدعم المثلية الجنسية لأسباب دينية، يخون زوجته كل أسبوع.

وقال آدم، الذي يعلن عن مثليته منذ 10 سنوات: "أظهرت الأحداث الأخيرة لاعبًا آخر لا يدعم المثلية الجنسية بسبب معتقداته الدينية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "لكن الأمر المضحك هو أن تلك المعتقدات الدينية نفسها سمحت له بخيانة زوجته كل أسبوع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، جاءت تغريدة مارك، بعد قرار سام مرسي قائد إيبسويتش تاون، عدم ارتداء شارة "دعم المثلية" في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز "بسبب معتقداته الدينية".

وأوضحت أن "سام كان القائد الوحيد الذي لعب مباراته، ضد نوتينجهام فورست، دون ارتداء الشارة الخاصة بالمثليين، وحظي بدعم ناديه الذي حرص على الترويج لالتزامه بـ"تعزيز المساواة والقبول" في بيان رسمي.

ولفتت الصحيفة إلى أن مارك جويهي، قائد كريستال بالاس، ارتدى شارة دعم المثليين، لكنه كتب عليها "أنا أحب يسوع"، نظرًا لكونه مسيحيًا متدينًا.