موقف إنساني من نيمار .. نجم الهلال يفاجئ طفلًا بـ"رسالة مؤثرة"

الجانب الإنساني من نيمار بعيدًا عن قضايا الاغتصاب والأبوة..

فاجأ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أحد الأطفال المصابين بمرض "سرطان الدم".

هذا الطفل هو لويس فيرناندو، أو المعروف باسم "مجنون نيمار"؛ حيث دائمًا ما يظهر مرتديًا قميص الساحر البرازيلي، سواء مع المنتخب أو الفرق التي مثلها، وكذلك يدخل في صدامات مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع كل من ينتقد اللاعب.

ووفقًا لصيفة "terra" البرازيلية، مساء اليوم الخميس، كان الطفل البالغ من العمر 13 سنة، يتواجد في أحد المستشفيات؛ عندما قام نيمار بتوجيه رسالة شخصية له.

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الصحيفة كشفت عن أن إدارة المستشفى، قامت بعرض رسالة نيمار على شاشة كبيرة، أثناء احتفال الطفل بعيد ميلاده؛ حيث قال فيها الساحر البرازيلي: "أهلًا لويس فيرناندو.. أنا هنا لكي أرسل لك تحياتي وعناقي، أشكرك على محبتك، وأتمنى لك الشفاء التام، كن مع الله دائمًا".

جدير بالذكر أن نيمار جونيور، يخضع حاليًا للعلاج من إصابة "الرباط الصليبي"، والتي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي؛ بعد أن لعب 5 مباريات فقط، بقميص نادي الهلال، الذي انضم إليه في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.