"موفق ولكن!" .. ساديو ماني يرفع راية التحدي أمام وجه كريم بنزيما في حفل دوري روشن

حفل تدشين الموسم الجديد من دوري روشن السعودي شهد تحديًا واضحًا من ساديو ماني

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أقيم اليوم الإثنين، حفل تدشين الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2023-2024م، في حضور عدد من نجوم كافة فرق الدوري، في مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد، السنغالي ساديو ماني من النصر، إدوارد ميندي من الأهلي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من الهلال.

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الموسم الجديد من المقرر أن ينطلق في 11 من أغسطس الجاري، ويحمل اسم "دوري روشن" للموسم الثاني على التوالي، بعدما تغير اسمه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمن الحفل، وجه بنزيما كلمة للحضور، قائلًا: "اللاعبون السعوديون جيدون، لديهم طموح كبير ودوافع قوية، بجانب قوتهم من الناحية الفنية، ونحن جئنا إلى هنا لمساعدتهم".

وعندما حان دور ماني في الحديث، كانت كلمته تحديًا واضحًا لجميع الحضور، إذ صرح: "سعيد للغاية لكوني جزءًا من النصر، وأقول لجماهيره إنني متحمس كثيرًا لمقابلتهم، واللعب أمامهم، سأقدم أفضل ما لدي".

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وواصل: "بالتوفيق لجميع الحضور في الموسم الجديد، لكن في النهاية النصر سيتوج باللقب".

يذكر أن النصر يستهل مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن بمواجهة الاتفاق، فيما يفتتح الاتحاد المنافسة بملاقاة الرائد، في 14 من أغسطس الجاري.

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