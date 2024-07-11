تعرف على موعد نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا، سجل المواجهات والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

باتت بطولة كوبا أمريكا 2024 رسميًا بين منتخبين، هما منتخب الأرجنتين ومنتخب كولومبيا، بعد أن أبليا بلاء حسنًا في البطولة واستحقا الوصول إلى المباراة النهائية.

وسنكون على موعد مع مباراة من أروع المباريات على الإطلاق، بين خصمين يعرفان بعضهما البعض جيدًا للغاية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا موعد نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا، سجل المواجهات، والقنوات الناقلة. وكل ما تريد معرفته.

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جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

ما موعد نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا؟

يقام نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا يوم الإثنين 15 يوليو 2024

الحدث الموعد نهائي كوبا أمريكا 2024 الإثنين 15 يوليو 2024

ما القنوات الناقلة لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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مباريات كوبا أمريكا 2024 - النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - كولومبيا الإثنين 15 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر - هارد روك

ما طريق الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا 2024؟

كان منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى والتي ضمت تشيلي وكندا وبيرو، ونجح في تصدرها بالعلامة الكاملة.

"الألبيسيلستي" بدأ البطولة بالفوز على كندا بثنائية نظيفة، ثم فاز على تشيلي بهدف دون رد وسجل هدفين نظيفين أمام بيرو.

واصطدم منتخب الأرجنتين بنظيره الإكوادوري في ربع النهائي لكن انتصر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وأمام كندا في نصف النهائي، انتصر رفاق ليونيل ميسي بهدفين نظيفين في مباراة سجل فيها "البولجا" أول أهدافه في البطولة.

ما طريق كولومبيا لنهائي كوبا أمريكا 2024؟

أما كولومبيا فكانت في المجموعة الرابعة ونجحت في التأهل في الصدارة رغم وجود البرازيل في المجموعة، إلى جانب كل من باراجواي وكوستاريكا.

بدأ الكولومبيون بالفوز على باراجواي بهدفين لهدف، ثم بعد ذلك حققوا الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على منتخب كوستاريكا وتعادلوا إيجابيًا مع البرازيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

في ربع النهائي، تأهلوا بخماسية في شباك بنما، ثم خاضوا مباراة تكسير عظام ضد أوروجواي فازوا بها بهدف نظيف سجله جيفرسون ليرما بصناعة من المتألق خاميس رودريجيز.

ما تاريخ مواجهات الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا وجميع المسابقات؟

تمتلك الأرجنتين أفضلية تاريخية على كولومبيا، حيث لعبا سويًا في 42 مناسبة، فازت الأرجنتين في 22 وخسرت 9 وتعادلا في 11 مناسبة.

في كوبا أمريكا وحدها، التقى الفريقان في 15 مناسبة، فازت الارجنتين في 7 بينما فازت كولومبيا في 3 وتعادلا في 5.