يستقبل استاد لوسيل، النهائي المرتقب للنسخة المميزة من كأس العالم قطر 2022.
شهدت البطولة الحالية، العديد من المفاجآت والمباريات القوية، بالإضافة إلى تنظيم مميز ومبهر من قطر، التي استضافت واحدة من أقوى نسخ البطولة عبر تاريخها.
ولم يتحدد حتى الآن طرفي نهائي المباراة المرتقبة، التي يستعد استاد لوسيل لاستقبالها بعد أيام.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد نهائي كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022؟
موعد نهائي كأس العالم 2022، هو الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022؟
تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة النهائي على شاشتها.
متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|نهائي كأس العالم 2022
|الأحد 18 ديسمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 قطر والسعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|لوسيل
ما هي نتيجة نهائي كأس العالم في النسخ السابقة؟
|السنة
|المضيف
|البطل
|نتيجة النهائي
|المركز الثاني
|1930
|أوروجواي
|أوروجواي
|4 -2
|الأرجنتين
|1934
|إيطاليا
|إيطاليا
|2 -1 بعد لعب الوقت الإضافي
|تشيكوسلوفاكيا
|1938
|فرنسا
|إيطاليا
|4- 2
|المجر
|1950
|البرازيل
|أوروجواي
|2 -1
|البرازيل
|1954
|سويسرا
|ألمانيا الغربية
|3- 2
|المجر
|1958
|السويد
|البرازيل
|5- 2
|السويد
|1962
|تشيلي
|البرازيل
|3 -1
|تشيكوسلوفاكيا
|1966
|إنجلترا
|إنجلترا
|4-2 "وقت إضافي"
|ألمانيا الغربية
|1970
|المكسيك
|البرازيل
|4- 1
|إيطاليا
|1974
|ألمانيا الغربية
|ألمانيا الغربية
|2 -1
|هولندا
|1978
|الأرجنتين
|الأرجنتين
|3- 1 "وقت إضافي"
|هولندا
|1982
|إسبانيا
|إيطاليا
|3 -1
|ألمانيا الغربية
|1986
|المكسيك
|الأرجنتين
|3- 2
|ألمانيا الغربية
|1990
|إيطاليا
|ألمانيا الغربية
|1 -0
|الأرجنتين
|1994
|الولايات المتحدة
|البرازيل
|0-0 "3-2 ضربات الجزاء"
|إيطاليا
|1998
|فرنسا
|فرنسا
|3- 0
|البرازيل
|2002
|كوريا الجنوبية واليابان
|البرازيل
|2- 0
|ألمانيا
|2006
|ألمانيا
|إيطاليا
|1-1 "5- 3"
|فرنسا
|2010
|جنوب إفريقيا
|إسبانيا
|1-0 "وقت إضافي"
|هولندا
|2014
|البرازيل
|ألمانيا
|1- 0 "وقت إضافي"
|الأرجنتين
|2018
|روسيا
|فرنسا
|4-2
|كرواتيا
ما هو سجل الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ؟
|الفريق
|الألقاب
|المركز الثاني
|البرازيل
|5
1958، 1962، 1970، 1994، 2002
2
ألمانيا
|4
1954، 1974، 1990، 2014
4
إيطاليا
|4
1934، 1938، 1982، 2006
|2
1970، 1994
الأرجنتين
|2
1978، 1986
|3
1930، 1990، 2014
أوروجواي
|2
1930، 1950
|0
فرنسا
|2
1998، 2018
|1
2006
إنجلترا
|1
1966
|0
إسبانيا
|1
2010
|0